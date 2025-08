Lycéen poignardé à Echirolles : quatre frères jugés sur fond de soupçons de guet-apens et de vengeance

Quatre frères, dont un est encore mineur, et deux déjà connus des services de police, sont jugés ce lundi pour avoir agressé et poignardé un jeune de 17 ans devant un lycée à Echirolles (Isère).

Une fratrie jugée ce lundi. Quatre frères sont jugés aujourd'hui pour «violences ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours». Ils sont suspectés d’avoir organisé un guet-apens, le 17 avril dernier devant le lycée Marie-Curie à Échirolles, en Isère, et d'avoir poignardé à plusieurs reprises un lycéen de 17 ans.

Pour rappel, l'enquête avait duré près de deux mois et avait été menée par le service local de police judiciaire (SLPJ). Les auteurs avaient été identifiés grâce aux images de vidéosurveillance de la caméra installée devant le lycée. «Sur ces images, on voit un mineur, âgé de 17 ans, posté devant le lycée, surveillant la sortie de l'établissement», avait alors indiqué le procureur de la République.

«Au moment où la victime sort du lycée, on le voit s’agiter, donnant visiblement un signal à quelqu’un. Immédiatement, un véhicule arrive et des individus cagoulés sortent et frappent la victime», avait-il continué. Un des individus présents sur la vidéo ne portait pas de cagoule et avait pu être identifié comme étant un lycéen scolarisé dans le lycée Marie-Curie.

Jusqu'à 14 ans de prison pour un des quatre frères

Les enquêteurs sont remontés ainsi aux autres membres de la famille impliquée dans l’agression. Le 11 juin dernier, sept personnes avaient été interpellées : «Le père de famille, le mineur qui faisait le guet et trois de ses frères aînés âgés de 24, 27 et 30 ans, ainsi que deux proches de la famille», avait précisé le procureur, dans des propos rapportés par France 3.

À l’issue des gardes à vue, les poursuites ont été abandonnées contre trois personnes, mais les quatre frères sont poursuivis pour «violences ayant entraîné une incapacité de moins de 8 jours aggravés par trois circonstances, la réunion, le guet-apens et l'usage d’une arme».

Le parquet avait requis le placement en détention provisoire pour les deux frères ainés, déjà connu des services de police, et pour les deux plus jeunes, le placement sous contrôle judiciaire. Concernant le mobile de cette famille, le procureur de la république de Grenoble avait évoqué un mécanisme de «vengeance» en rapport avec une agression qui aurait eu lieu quelques jours plus tôt. «Le jeune de 17 ans qui faisait le guet a déposé une plainte le lendemain (de l'agression du lycéen) pour des violences commises à son encontre» trois jours plus tôt, avait-il ajouté.

Le mineur de 17 ans sera jugé devant le tribunal pour enfants et ses trois frères, majeurs, seront jugés en comparution à délai différé ce lundi. Deux des frères majeurs encourent une peine de 7 ans de prison et celui de 27 ans, en récidive pour des faits de violences, encourt 14 ans d’emprisonnement.