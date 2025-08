Antibes : deux enfants découverts morts dans une piscine privée, une enquête ouverte

Le parquet de Grasse a confirmé à CNEWS l’ouverture d’une enquête en recherche des causes de la mort à la suite de la découverte de deux enfants morts dans la soirée du lundi 4 août à Antibes (Alpes-Maritimes).

S'agit-il d'une mort accidentelle ? Ce mardi 5 août, le parquet de Grasse a indiqué à CNEWS avoir ouvert une enquête en recherche des causes de la mort. Cela fait suite à la découverte, dans la soirée de ce lundi 4 août, de deux corps sans vie d’enfants, portés disparus depuis quelques heures à Antibes (Alpes-Maritimes).

«Les autopsies doivent avoir lieu dans la journée», a dit le parquet de Grasse à CNEWS ce mardi. Selon nos confrères de BFM Nice Côte d’Azur, à l’origine de l’information, les corps des deux enfants auraient été retrouvés dans une piscine privée de type hors-sol, vers l’avenue Jean-Michard-Pellissier.

Les victimes ont été découvertes noyées et en arrêt cardio-respiratoire. Toujours d’après nos confrères, citant une source policière, les deux enfants sont âgés de 8 ans et appartiendraient à la communauté des gens du voyage, installée non loin du lieu de l’accident.