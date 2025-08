Enfant porté disparu dans le Nord : un corps repêché sur le front de mer de Gravelines

Un corps a été repêché sur le front de mer de Gravelines, dans le Nord, ce mardi 5 août. La victime n’a pour l’heure pas été identifiée. A ce stade, on ne sait pas s’il s’agit de l’enfant de 11 ans disparu en mer samedi 2 août.

Ce mardi 5 août, un corps a été repêché sur le front de mer de Gravelines, a-t-on appris. Bien que la victime n’ait pas encore été identifiée, il pourrait toutefois s’agir toutefois de l’enfant de 11 ans disparu en mer samedi 2 août 2025.

A ce stade, aucun lien n’est fait entre la disparition de l’enfant et le corps repêché ce jour. Cette découverte survient deux jours après que la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (Prémar) a indiqué que les recherches entamées en après la disparition de l’enfant ne reprendront pas.

«Les moyens engagés ont permis de couvrir l'intégralité des zones de recherches. En fin de journée, après plusieurs heures d'opérations sans résultat, les recherches dirigées sont arrêtées sur décision de la préfecture maritime. Le commissariat de Police de Dunkerque a été saisi pour une enquête pour une disparition inquiétante», a écrit la Prémar dans un son communiqué publié dimanche 3 août.

Des recherches intenses et une enquête ouverte

L’histoire a commencé samedi 2 août en début d’après-midi. En effet, le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours du Nord (Codis 59) avait été alerté par un témoin que trois baigneurs avaient été emportés par le courant dans le secteur de la plage de Gravelines.

Selon la Prémar, plusieurs moyens conséquents ont été déployés, dont des drones des sapeurs-pompiers, deux bateaux légers de sauvetage du Sdis 59, un hélicoptère et plusieurs patrouilles terrestres composés de policiers, de gendarmes et de pompiers.

«10 minutes après l'alerte initiale, le premier enfant est pris en charge par le poste de secours de Gravelines. 10 minutes plus tard, le second enfant sort de l'eau, sain et sauf, et se rend au contact de pêcheurs sur la plage. Les deux enfants récupérés, après une prise en charge par les pompiers, confirment la présence d'un troisième enfant, leur cousin, toujours en difficulté dans l'eau», avait expliqué la Prémar, ajoutant qu'une enquête a été ouverte par le parquet Dunkerque.