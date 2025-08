Yvelines : un père et sa fille agressés sur le quai d’un train en raison d'une tenue qui aurait déplu à un couple

Le 27 juillet 2025, un père et sa fille ont été agressés sur le quai d’un train à Thun-le-Paradis, dans les Yvelines. La tenue de la jeune fille aurait déplu à un couple qui s’en est pris physiquement et verbalement aux victimes.

Des faits survenus dans une commune pourtant réputée pour être calme. Un père et sa fille ont été agressés physiquement et verbalement, dimanche 27 juillet dernier, sur le quai d’un train à Thun-le-Paradis (Yvelines), a appris CNEWS auprès du parquet de Versailles ce mardi 5 août, confirmant une information d’Actu78. Les victimes ont été prises à partie par un couple de 24 et 25 ans alors qu’elles attendaient leur train.

Selon le parquet de Versailles à CNEWS, les deux agresseurs «ont usé du droit au silence tout au long de la procédure». De ce fait, ils «n’ont pas expliqué leur version des faits et leur mobile».

Néanmoins, d’après le ministère public, cette agression pourrait avoir un lien avec la tenue de la jeune fille, cette dernière arborant «un style vestimentaire de type manga, adapté au concert auquel elle se rendait» et qui aurait déplu au couple.

«Après avoir été placés en détention provisoire le 31 juillet, dans l’attente de leur comparution devant le tribunal en comparution immédiate le 1er août, les intéressés ont finalement été maintenus en détention provisoire jusqu’au 23 septembre 2025, le tribunal ayant renvoyé l’affaire et ordonné une expertise psychiatrique des deux prévenus», a expliqué le parquet de Versailles à CNEWS.

Du côté de l’homme, présumé innocent, celui-ci sera jugé pour trois délits, notamment pour des faits de violence avec Incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours, en état de récidive légal. Il avait en effet été déjà condamné pour des faits similaires en mai 2023, selon le ministère public.

La femme, présumée innocente également, sera, elle, jugée pour les mêmes faits. Outre une consommation de stupéfiants, celle-ci n’a jamais été condamnée.