Nice : un policier municipal légèrement blessé à coups de tournevis, le suspect déféré au parquet

Un homme, ayant menacé des pompiers ce mardi 5 août à Nice et blessé un policier avec un tournevis lors de son interpellation, va être déféré au parquet ce mercredi en vue d’une comparution immédiate, a appris CNEWS auprès du ministère public.

Les faits ont eu lieu ce mardi 5 août. La police municipale a été appelée par des pompiers venant d’être menacés par un individu muni d’un tournevis et alcoolisé. À l’arrivée des agents, le mis en cause se rebellait violemment et blessait légèrement l’un des fonctionnaires, nous dit le parquet.

Interpellé, le mis en cause, né en 1971, a été placé en garde à vue. Selon le ministère public, l'individu était déjà connu des autorités judiciaires pour de nombreux faits. Il doit être jugé des chefs de «rébellion, outrage à un pompier et violence sur un pompier sans incapacité aggravée par deux circonstances».

Député des Alpes-Maritimes et candidat officieux à la mairie de Nice, Eric Ciotti, a réagi à cette affaire.

«Soutien total à nos sapeurs-pompiers de Nice Nord, menacés au tournevis lors d’une intervention rue de la Mantega. Ces agressions contre ceux qui nous protègent sont intolérables», a-t-il écrit sur le réseau social X.