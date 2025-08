Tarbes : une enquête ouverte pour meurtre et viol après la découverte du corps sans vie d’une femme de 58 ans en pleine rue

Le corps d'une femme âgée de 58 ans a été retrouvé, mercredi 30 juillet, dans une rue de Tarbes (Hautes-Pyrénées). Elle aurait été victime d'un viol et serait décédée à la suite d'un arrêt cardio-respiratoire.

Une découverte glaçante. Ce mercredi 30 juillet aux alentours de 6h15, le corps d’une femme a été retrouvé, en arrêt cardio-respiratoire, au milieu d’une rue à Tarbes (Hautes-Pyrénées), a indiqué le parquet de Tarbes à CNEWS ce mercredi, confirmant une information du Figaro.

La victime aurait été violée. A la suite de ces faits, une enquête a été ouverte puis confiée au SIPJ (Service interdépartemental de police judiciaire) de Toulouse, «sur le ressort des chefs de meurtre et de viol», a ajouté le parquet à CNEWS.

Le corps de la victime a fait l’objet d’un examen médico-légal. Selon nos confrères, l’autopsie a révélé, en plus des traces de viols, des fractures au bassin, aux vertèbres et aux côtes, ainsi que des hématomes sur le dos et les cuisses.

Avant cet examen, l’hypothèse du suicide avait été avancée. En effet, les premières constatations réalisées dans l’appartement de la victime laissaient paraître une personnalité dépressive.