Cadavre égorgé découvert dans la Somme : le suspect mis en examen pour «assassinat»

Le suspect de 27 ans, ayant reconnu être l’auteur de l’homicide de Pont-de-Metz (Somme), a été mis en examen pour «assassinat», a indiqué le parquet d’Amiens ce jeudi dans un communiqué.

Une nouvelle étape dans l'enquête. Ce jeudi 7 août, le parquet d’Amiens a annoncé dans un communiqué la mise en examen pour «assassinat» ainsi que le placement en détention provisoire du suspect de 27 ans, soupçonné d’être l’auteur de l’homicide à Pont-de-Metz (Somme) lundi 4 août.

L’homme avait en effet reconnu les faits durant sa garde à vue, tout en refusant d’en donner le mobile. Ce mercredi 6 août, le ministère public avait indiqué que les premiers éléments de l'autopsie avaient permis de confirmer que le décès de la victime est survenu à la suite de «plusieurs coups portés au niveau du cœur et du bas du visage».

Le mis en cause âgé de 27 ans avait été identifié et localisé grâce notamment à un téléphone portable découvert «à proximité des lieux» par les enquêteurs de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) d'Amiens.

Inconnu des services de police et de justice, il avait assuré «ne pas connaître la victime», avait précisé le parquet d'Amiens. Le mis en cause résidait tout près du parc où le meurtre a été commis.

La victime avait été retrouvée égorgée et éviscérée. Elle présentait des coups de couteau, notamment au niveau de son cou et de son dos. Contrairement aux informations préalablement divulguées, le corps n'avait jamais été «mis en scène» en «position de croix», avait noté le parquet d'Amiens.