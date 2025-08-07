Isère : ce que l’on sait de la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marc

Une enquête a été ouverte par le parquet de Viennes à la suite de la violente agression dont a été victime Gilles Dussault, le maire de Villeneuve-de-Marc (Isère) mercredi 6 août.

Dans un communiqué en date de ce jeudi 7 août, le parquet de la Vienne a indiqué avoir ouvert une enquête pour «tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique» à la suite de l’agression survenue ce mercredi 6 août au préjudice de Gilles Dissault, maire de Villeneuve-de-Marc, en Isère.

Le ministère public, qui a confié les investigations à la Section de recherches (SR) de Grenoble, a précisé que le pronostic vital de la victime n’est plus engagé, ajoutant que le suspect, qui a pris la fuite après les faits, est activement recherché par les gendarmes.

Concernant les faits, Gilles Dissault aurait été agressé à trois reprises avec une arme blanche au niveau du thorax. Le suspect a ensuite quitté les lieux avant de revenir avec son véhicule.

«Il tentait alors de percuter le maire et son fils qui réussissaient à l’éviter. Il finissait sa course contre un mur, endommageant le véhicule puis prenait la fuite à pied après avoir porté des coups de poing au fils du maire», a ajouté le parquet.

«C'est intolérable»

Le ministère public, citant les premiers éléments de l'enquête, explique dans son communiqué qu'«un litige opposait depuis plusieurs mois l'agresseur à la municipalité pour des questions d'urbanisme et de travaux réalisés par celui-ci sans autorisation».

Après cette agression, la victime avait été transportée en urgence absolue à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon, tandis que son fils, blessé plus légèrement, avait été conduit en urgence relative à l'hôpital de Vienne.

Sur le réseau social X, le ministre de l'aménagement du territoire, le socialiste, François Rebsamen, s'est dit «très choqué et ému par la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marc et de son fils». «Un élu de la République et sa famille attaqués : c'est intolérable. L'agresseur doit être retrouvé et sanctionné avec la plus grande fermeté», a-t-il ajouté.

En mai dernier, un rapport du Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE) a notamment souligné une baisse de 9% des agressions d'élus, avec 2.501 faits recensés en 2024. Toutefois, ces attaques, principalement contre maires et conseillers municipaux, sont devenues plus violentes.