Limoges : une femme de 45 ans tuée à son domicile, une enquête ouverte

Le mis en cause serait le concubin de la victime, selon une source policière. [ DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Une quadragénaire a été tuée par arme à feu à son domicile ce mercredi 6 août à Panazol, dans l’agglomération de Limoges (Haute-Vienne). Un suspect a été interpellé quelques heures après les faits. 

Un meurtre dans cette commune qui compte moins de 12.000 habitants. Ce mercredi 6 août au soir, une femme âgée de 45 ans a été tuée d’une balle dans la tête à son domicile situé à Panazol, dans l’agglomération de Limoges (Haute-Vienne), a appris l’AFP ce jeudi auprès de la police et du parquet. 

Selon une source policière, la victime a été retrouvée inanimée chez elle par un voisin. Le suspect serait, selon cette même source, le concubin de la victime. Cette information n’a toutefois pas été confirmée par le parquet. 

L’individu avait pris la fuite après les faits avant d’être interpellé quelques heures plus tard. Il a été entendu par les enquêteurs, selon l’AFP. De son côté, le parquet de Limoges a ouvert une enquête pour homicide.  

