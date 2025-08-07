«Sales juifs» : deux individus interpellés après des insultes antisémites et menaces de mort envers un couple en pleine rue à Lyon

Ce mercredi 6 août au soir, un couple a été victime d’une agression antisémite alors qu’il sortait d’un restaurant situé dans le 6e arrondissement de Lyon (Rhône), a appris CNEWS de source sécuritaire. Les deux suspects ont été interpellés.

Encore une agression. A Lyon (Rhône), un couple a été pris à partie verbalement ce mercredi 6 août par deux individus, ces derniers ayant tenu des propos antisémites. Les faits se sont déroulés vers 22h30.

Selon une source sécuritaire à CNEWS, confirmant une information de nos confrères du Progrès, le couple, dont l’homme était porteur d’une kippa, sortait d’un restaurant situé dans le 6e arrondissement de la Ville des Lumières.

C’est ainsi que l’homme a été abordé par deux individus. Ces derniers l’ont insulté de «sale juif», à plusieurs reprises, avant de prononcer d'autres injures et des menaces de mort. Le couple a également essuyé des crachats, selon la source sécuritaire à CNEWS qui nous précise que les deux suspects ont été interpellés.

Sur le réseau social X, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a condamné fermement «cet acte odieux». «Ces faits sont contraires aux valeurs républicaines», a-t-elle écrit.

La préfète du #Rhône condamne fermement cet acte odieux.



Ces faits sont contraires aux valeurs républicaines.



Merci aux policiers de la @PoliceNat69 pour leur efficacité dans l’interpellation de ces 2 individus. https://t.co/ggd430ps2d — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) August 7, 2025

Contacté par nos soins, le parquet de Lyon n’était pas joignable dans l’immédiat.