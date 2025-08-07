Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Sales juifs» : deux individus interpellés après des insultes antisémites et menaces de mort envers un couple en pleine rue à Lyon

Le couple a également essuyé des crachats. [Bertrand GUAY / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le

Ce mercredi 6 août au soir, un couple a été victime d’une agression antisémite alors qu’il sortait d’un restaurant situé dans le 6e arrondissement de Lyon (Rhône), a appris CNEWS de source sécuritaire. Les deux suspects ont été interpellés. 

Encore une agression. A Lyon (Rhône), un couple a été pris à partie verbalement ce mercredi 6 août par deux individus, ces derniers ayant tenu des propos antisémites. Les faits se sont déroulés vers 22h30. 

Selon une source sécuritaire à CNEWS, confirmant une information de nos confrères du Progrès, le couple, dont l’homme était porteur d’une kippa, sortait d’un restaurant situé dans le 6e arrondissement de la Ville des Lumières. 

C’est ainsi que l’homme a été abordé par deux individus. Ces derniers l’ont insulté de «sale juif», à plusieurs reprises, avant de prononcer d'autres injures et des menaces de mort. Le couple a également essuyé des crachats, selon la source sécuritaire à CNEWS qui nous précise que les deux suspects ont été interpellés.

Sur le réseau social X, la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a condamné fermement «cet acte odieux». «Ces faits sont contraires aux valeurs républicaines», a-t-elle écrit. 

Contacté par nos soins, le parquet de Lyon n’était pas joignable dans l’immédiat. 

AntisémitismeAgressionFaits diversPoliceLyon

À suivre aussi

Paris : le siège de la compagnie israélienne El Al visé par des tags pro-palestiniens
Royaume-Uni : les actes antisémites en forte hausse après des propos polémiques de rappeurs, selon un rapport
Plateaux-repas servis avec l'inscription «Free Palestine» sur un vol Iberia : «L'Espagne est le pays où les actes antisémites ont le plus augmenté», dénonce Julien Dray

Ailleurs sur le web

Dernières actualités