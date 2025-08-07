Tags devant la compagnie aérienne israélienne El Al : le parquet de Paris ouvre une enquête pour détérioration en raison de la race et de la religion

Le parquet de Paris a ouvert une enquête, ce jeudi 7 août, pour des faits qualifiés de «dégradation ou de détérioration du bien d’autrui commis en réunion en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion», à la suite des tags inscrits sur la façade du siège de la compagnie aérienne israélienne El Al.

Une provocation. Dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 août, la façade du siège de la compagnie aérienne israélienne El Al a été visée par des tags. A la suite de ces faits, le parquet de Paris a procédé à l’ouverture d’une enquête pour des faits qualifiés «de dégradation ou de détérioration du bien d’autrui commis en réunion en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion», a indiqué le ministère public à CNEWS.

Les investigations ont été confiées au Service de l’accueil et de l’investigation de proximité (SAIP) Centre. Elles se poursuivent. Le parquet note également qu’«à ce stade, il n’y a pas encore eu de plainte déposée».

L’ambassadeur d’Israël en France, Joshua L. Zarka s’est rendu ce matin devant les locaux d’El Al à Paris, dénonçant des tags inscrits par «des criminels antisémites, cherchant à faire passer des messages violents à la population israélienne hors de son pays, pour lui signifier qu’elle n’est pas la bienvenue».

Des tags en faveur de la Palestine

«Le ministère des Affaires étrangères et l’État d’Israël se tiennent aux côtés de la compagnie El Al et des Israéliens, ainsi qu’au service des entreprises israéliennes partout où elles se trouvent», a écrit l’ambassadeur israélien sur le réseau social X.

Je me suis rendu ce matin devant les bureaux d’El Al à Paris, qui ont été vandalisés cette nuit par des criminels antisémites, cherchant à faire passer des messages violents à la population israélienne hors de son pays, pour lui signifier qu’elle n’est pas la bienvenue.



Le… pic.twitter.com/ZyL68xYQOL — Joshua L. Zarka (@yzarka) August 7, 2025

«Nous ferons tout, en collaboration avec les autorités françaises, pour identifier les coupables et les traduire en justice. Je n’ai aucun doute que le ministère français de l’Intérieur, qui dirige la police et les services de sécurité intérieure, fera tout pour que les responsables soient traduits en justice», a-t-il ajouté.

Les locaux de la compagnie aérienne israélienne sont situés dans le 3e arrondissement de Paris. La façade du bâtiment a été recouverte de peinture rouge ainsi que d’inscriptions en faveur de la Palestine.

Parmi les tags inscrits, on peut lire «El Al, génocide airline», «Palestine vivra, Palestine vaincra» ou encore «Free Palestine».