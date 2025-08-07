Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Tags devant la compagnie aérienne israélienne El Al : le parquet de Paris ouvre une enquête pour détérioration en raison de la race et de la religion

Les locaux de la compagnie aérienne israélienne sont situés dans le 3e arrondissement de Paris. [Noemie Olive/Reuters]
Par Khalil Rajehi
Publié le

Le parquet de Paris a ouvert une enquête, ce jeudi 7 août, pour des faits qualifiés de «dégradation ou de détérioration du bien d’autrui commis en réunion en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion», à la suite des tags inscrits sur la façade du siège de la compagnie aérienne israélienne El Al. 

Une provocation. Dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 août, la façade du siège de la compagnie aérienne israélienne El Al a été visée par des tags. A la suite de ces faits, le parquet de Paris a procédé à l’ouverture d’une enquête pour des faits qualifiés «de dégradation ou de détérioration du bien d’autrui commis en réunion en raison de la race, de l’ethnie, de la nation ou de la religion», a indiqué le ministère public à CNEWS. 

Les investigations ont été confiées au Service de l’accueil et de l’investigation de proximité (SAIP) Centre. Elles se poursuivent. Le parquet note également qu’«à ce stade, il n’y a pas encore eu de plainte déposée». 

L’ambassadeur d’Israël en France, Joshua L. Zarka s’est rendu ce matin devant les locaux d’El Al à Paris, dénonçant des tags inscrits par «des criminels antisémites, cherchant à faire passer des messages violents à la population israélienne hors de son pays, pour lui signifier qu’elle n’est pas la bienvenue». 

Des tags en faveur de la Palestine 

«Le ministère des Affaires étrangères et l’État d’Israël se tiennent aux côtés de la compagnie El Al et des Israéliens, ainsi qu’au service des entreprises israéliennes partout où elles se trouvent», a écrit l’ambassadeur israélien sur le réseau social X.

«Nous ferons tout, en collaboration avec les autorités françaises, pour identifier les coupables et les traduire en justice. Je n’ai aucun doute que le ministère français de l’Intérieur, qui dirige la police et les services de sécurité intérieure, fera tout pour que les responsables soient traduits en justice», a-t-il ajouté.

Sur le même sujet Otages israéliens : une flotille rassemblant des familles de captifs a pris la direction de Gaza Lire

Les locaux de la compagnie aérienne israélienne sont situés dans le 3e arrondissement de Paris. La façade du bâtiment a été recouverte de peinture rouge ainsi que d’inscriptions en faveur de la Palestine. 

Parmi les tags inscrits, on peut lire «El Al, génocide airline», «Palestine vivra, Palestine vaincra» ou encore «Free Palestine». 

Conflit israélo-palestinienFaits diverstagsJustice

À suivre aussi

Nour Attaalah : l’étudiante gazaouie, qui avait tenu des propos antisémites, a quitté la France ce dimanche pour le Qatar
Le Hamas martèle qu'il ne «déposera pas les armes» jusqu’à la «création d’un État palestinien souverain», après la diffusion des vidéos d'otages israéliens
Israël-Hamas : l'envoyé spécial de Donald Trump a rencontré des familles d'otages israéliens à Gaza

Ailleurs sur le web

Dernières actualités