Un camp scout fermé après deux accidents graves impliquant des mineurs dans le Jura

Tôt cette semaine, deux mineurs ont chuté de plusieurs mètres lors d'une marche nocturne organisée par un camp des Scouts unitaires de France, dans le Jura. Après avoir constaté d'autres dysfonctionnements, les autorités ont fermé la colonie.

De nombreux manquements constatés. Dans la nuit du dimanche 3 août au lundi 4 août, à 3h30 du matin, deux mineurs qui participaient à un camp d'été des Scouts unitaires de France ont lourdement chuté pendant une marche organisée dans le parc du château d'Arlay (Jura).

L'une des victimes est tombée d'une hauteur de 3 à 4 mètres sur le dos, nécessitant «une opération d'excavation spécialisée» de la part des pompiers, et l'autre d'une hauteur de 5 à 6 mètres sur la tête, selon l'arrêté de la préfecture du département.

Des conditions de sécurité et d'Hygiène insuffisantes

Les deux adolescents ont été hospitalisés, mais ont pu quitter l'hôpital dans la journée de lundi, a indiqué à l'AFP Romain Dupuy, responsable du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, qui s'est rendu sur place après avoir été alerté par les pompiers.

Lors de ce contrôle, les autorités ont constaté que la marche, d'une longueur d'1,5 kilomètre, avait eu lieu «dans un environnement naturel accidenté (ruines du château-fort, falaise, végétation dense, obstacle au sol) sans encadrement et conditions de sécurité suffisantes».

Par ailleurs, tous les mineurs participants à la colonie présentaient des signes «d'épuisement physique», causé par «une randonné de 20 à 30 kilomètres les jours précédents», démontrant «une absence de prise en compte du rythme physiologique et biologique des [jeunes] âgés de 12 à 15 ans».

En outre, l'arrêté préfectoral a évoqué de nombreux «dysfonctionnements relatifs à l'hygiène», des lieux de vie «en état avancé de saleté», un manque de «traçabilité des denrées alimentaires» ainsi que des «feux de veillée à même le sol», malgré le risque d'incendie estival.

Les autorités ont donc pris la décision de fermer le camp avec effet immédiat, une décision «très rare» dans le département du Jura selon Romain Dupuy.