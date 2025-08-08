Hérault : un homme interpellé alors qu'il était en train d'allumer un feu

Un homme a été interpellé, ce jeudi 7 août au soir dans l’Hérault, alors qu’il s’apprêtait à allumer un feu. Une enquête a été ouverte par le parquet de Béziers afin de déterminer si le mis en cause était à l’origine d’incendies récents dans le sud de la France.

Il a été pris en flagrant délit. Ce jeudi 7 août au soir, un homme de 40 ans a été interpellé vers 23h à Bédarieux, une petite ville de l’Hérault comptant 5.000 habitants, alors qu’il était en train d’allumer un feu, a appris l’AFP auprès de sources proches de l’enquête.

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte sous la direction du parquet de Béziers. Celle-ci «devra déterminer s’il s’agit d’un fait isolé ou s’il est susceptible d’en avoir commis d’autres. En raison de la proximité avec les incendies de l’Aude et ailleurs, on va retracer son itinéraire récent», a précisé une des sources à l’agence de presse française.

D’après une source proche du dossier, le quadragénaire avait déjà été vu faisant des allers-retours dans cette même rue de Bédarieux lors de précédents départs de feu. L’individu avait d’abord été intercepté par des riverains alors qu’il était en train d’allumer un feu, avant d’être interpellé peu après par les gendarmes.

Sollicité par l’AFP, le parquet de Béziers n’a pas répondu dans l’immédiat.

Il est utile de rappeler que les pompiers ont réussi à fixer, ce jeudi soir, l'incendie géant dans l'Aude, le plus important depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, qui a parcouru 17.000 hectares de végétation en un peu plus de 48 heures et a coûté la vie à une personne.