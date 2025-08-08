Isère : ce que l’on sait de la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marc

L'agresseur du maire de Villeneuve-de-Marc (Isère), Gilles Dussault, a été interpellé, selon Bruno Retailleau. Une enquête a été ouverte par le parquet de Viennes pour «tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique».

Les investigations progressent rapidement. Dans un communiqué publié le jeudi 7 août, le parquet de la Vienne avait indiqué avoir ouvert une enquête pour «tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique» à la suite de l’agression très violente subie par Gilles Dissault, maire de Villeneuve-de-Marc, en Isère, mercredi 6 août.

Alors que le ministère public avait indiqué que le suspect avait pris la fuite après les faits, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a affirmé ce vendredi 8 août que «l’agresseur a été interpellé» dans la matinée.

L’agresseur du maire de Villeneuve-de-Marc a été interpellé ce matin. Je salue le travail rapide et efficace des gendarmes de l’Isère. Les violences contre nos élus sont intolérables et ne resteront jamais impunies. — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 8, 2025

«Je salue le travail rapide et efficace des gendarmes de l’Isère. Les violences contre nos élus sont intolérables et ne resteront jamais impunies», a-t-il ajouté.

Un litige pour des questions d'urbanisme aurait motivé l'agression

Concernant les faits, Gilles Dissault aurait été agressé à trois reprises avec une arme blanche au niveau du thorax par Malek A., un habitant du village âgé de 60 ans. Ce dernier a ensuite quitté les lieux avant de revenir avec son véhicule.

«Il tentait alors de percuter le maire et son fils qui réussissaient à l’éviter. Il finissait sa course contre un mur, endommageant le véhicule puis prenait la fuite à pied après avoir porté des coups de poing au fils du maire», a ajouté le parquet.

Le ministère public, citant les premiers éléments de l'enquête, explique dans son communiqué qu'«un litige opposait depuis plusieurs mois l'agresseur à la municipalité pour des questions d'urbanisme et de travaux réalisés par celui-ci sans autorisation».

Après cette agression, la victime avait été transportée en urgence absolue à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon, tandis que son fils, blessé plus légèrement, avait été conduit en urgence relative à l'hôpital de Vienne, où son pronostic vital avait été déclaré, ce qui n'est plus le cas ce vendredi.

Sur le réseau social X, le ministre de l'Aménagement du territoire, le socialiste, François Rebsamen, s'est dit «très choqué et ému par la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marc et de son fils». «Un élu de la République et sa famille attaqués : c'est intolérable. L'agresseur doit être retrouvé et sanctionné avec la plus grande fermeté», a-t-il ajouté.

Très choqué et ému par la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marc et de son fils.



Un élu de la République et sa famille attaqués : c’est intolérable.



L’agresseur doit être retrouvé et sanctionné avec la plus grande fermeté. — François Rebsamen (@frebsamen) August 6, 2025

En mai dernier, un rapport du Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE) a notamment souligné une baisse de 9% des agressions d'élus, avec 2.501 faits recensés en 2024. Toutefois, ces attaques, principalement contre maires et conseillers municipaux, sont devenues plus violentes.