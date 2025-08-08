Limoges : une femme de 45 ans tuée à son domicile, son compagnon mis en examen

Une quadragénaire a été tuée par arme à feu à son domicile ce mercredi 6 août à Panazol, dans l’agglomération de Limoges (Haute-Vienne). Son mari, interpellé, quelques heures après les faits, a été mis en examen ce vendredi.

Un meurtre dans cette commune qui compte moins de 12.000 habitants. Mercredi 6 août au soir, une femme âgée de 45 ans avait été tuée d’une balle dans la tête à son domicile situé à Panazol, dans l’agglomération de Limoges (Haute-Vienne).

La victime avait été retrouvée inanimée chez elle par un voisin. Quelques heures après les faits, un individu avait été interpellé.

L'homme, qui est en réalité le compagnon de la victime, avait pris la fuite. En garde à vue, il a reconnu «être à l’origine du tir mortel, tout en affirmant que celui-ci était accidentel», a indiqué le parquet de Limoges ce vendredi dans un communiqué.

«Son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations, notamment pour des faits de violences, de vols et de détention de stupéfiants, principalement pour des infractions commises lorsqu’il était mineur», a expliqué le ministère public.

Aucun fait de violence n'avait été porté à la connaissance de la justice ou des forces de l'ordre

D'après le parquet, «si des violences au sein du couple ont pu être évoquées par des personnes de l’entourage entendues durant l’enquête, aucun fait de cette nature n’avait auparavant été porté à la connaissance de la justice ou des services de police ou de gendarmerie».

A la suite de ces faits, une information judiciaire a été ouverte du chef de meurtre par conjoint. L'individu a été mis en examen et «a été présenté cet après-midi devant le magistrat instructeur de ce pôle et le parquet de Limoges a pris des réquisitions de placement en détention provisoire à son encontre», a noté le ministère public dans son communiqué de ce vendredi.

«Les investigations se poursuivront désormais sous l’autorité du juge d’instruction», a-t-il conclu.