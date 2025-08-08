Toute l’actu en direct 24h/24
Nantes : un homme meurt après avoir chuté du 4e étage d’un appartement en plein centre-ville

Les investigations ont été confiées à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS). [DENIS CHARLET / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 7 août, un homme, dont l’âge n’a pas été révélé, est mort défenestré à Nantes. Une femme, qui serait sa compagne selon une source policière, a été interpellée et placée en garde à vue. 

Que s’est-il réellement passé à Nantes (Loire-Atlantique) ce jeudi soir ? Un homme est mort après une chute du quatrième étage, a appris l’AFP auprès de source policière. Les faits se sont déroulés dans la soirée en plein centre-ville, selon la presse locale. 

Les secours sont intervenus afin de tenter de sauver la victime, en vain. Sur place, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation d’une femme qui se trouvait dans l’appartement. Celle-ci serait alcoolisée et droguée au moment des faits. 

D’après la source policière, cette femme serait la compagne de la victime. Elle a été placée en garde à vue. 

Paris : un homme se jette dans le canal Saint-Denis pour sauver une femme et se noie

A la suite de cette tragédie, une enquête a été ouverte. Les investigations ont été confiées à la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS). 

