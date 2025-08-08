Paris : un homme se jette dans le canal Saint-Denis pour sauver une femme et se noie

Un homme, dont l’âge n’a pas été révélé, est décédé ce vendredi après s’être noyé dans le canal Saint-Denis, au niveau du quai du Lot, dans le 19e arrondissement de Paris. La victime voulait secourir une femme qui avait sauté volontairement dans l’eau.

Ce vendredi 8 août, un homme est décédé après s’être noyé dans le canal Saint-Denis dans la matinée alors qu’il tentait de sauver une femme, a appris CNEWS de source policière. Les faits se sont déroulés vers 10h25, au niveau du quai du Lot, dans le 19e arrondissement de Paris.

Selon nos informations, la femme, possiblement toxicomane, aurait sauté volontairement dans le canal. Témoin de la scène, l’homme, qui serait également toxicomane, se serait alors jeté à l’eau afin de porter secours à la femme. Cependant, il s’est rapidement retrouvé en difficulté étant donné qu’il ne savait pas nager.

Trois autres personnes ont décidé d’intervenir, se jetant dans le canal. Elles sont parvenues à sauver la femme. Néanmoins, l’homme était introuvable. Les sapeurs-pompiers, sollicités, sont arrivés sur les lieux vers 11h.

Le corps de l’homme a été repêché. Ce dernier était inanimé. Malgré un massage cardiaque externe et les soins prodigués, les secours n’ont pas pu le réanimer et l’homme a été déclaré mort.