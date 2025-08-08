Toute l’actu en direct 24h/24
Seine-Saint-Denis : une personne se noie après être tombée dans le canal de l’Ourcq

Le Canal de l'Ourcq traverse quatre départements, dont la Seine-Saint-Denis. [JULIEN DE ROSA / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Une personne est décédée dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 août dans le canal de l’Ourcq, qui traverse l’Oise, Paris, la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis, a appris CNEWS de source policière et du parquet. La victime n’a pas encore été identifiée. 

C’est une triste nouvelle. Ce jeudi 7 août au soir, les secours ont été invités à se rendre à la rue Raymond Queneau, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), après qu’une personne est tombée dans le canal de l’Ourcq. Ce canal traverse quatre départements, à savoir l’Oise, Paris, la Seine-et-Marne ainsi que la Seine-Saint-Denis

Sur place, les secours ont en effet retrouvé une équipe de la brigade fluviale des sapeurs-pompiers qui était mobilisée afin de retrouver la personne disparue. Ce n’est que 50 minutes plus tard, soit aux alentours de minuit, que la victime a été repêchée, a appris CNEWS de source policière. 

Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée. Selon nos informations, celle-ci, alcoolisée et accompagnée d’un ami, aurait fait un barbecue sur le bord du canal de l’Ourcq. Néanmoins, elle aurait chuté accidentellement dans l’eau. 

En dépit de ses tentatives de regagner la rive, la victime aurait été emportée par le courant et aurait fini par couler. Son identité demeure à l’heure actuelle inconnue. 

Sollicité par CNEWS, le parquet de Bobigny a confirmé les faits, indiquant avoir ouvert une enquête à la suite de ce décès. Selon le ministère public, la noyade est «a priori totalement accidentelle». 

