Tombe du Soldat inconnu profanée : l’homme qui a allumé sa cigarette avec la flamme condamné à 3 mois de prison avec sursis

Le Marocain ayant allumé sa cigarette avec la flamme du Soldat inconnu a été condamné ce vendredi à 3 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pour une durée de 18 mois.

Ce vendredi 8 août, un homme était jugé pour avoir allumé sa cigarette sur la flamme du Soldat inconnu, située sous l’Arc de Triomphe. Il a finalement été condamné à 3 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pour une durée de 18 ans et à une obligation de soins avec exécution provisoire. Le prévenu a également écopé d’un euro à verser au centre des musées nationaux.

Pourtant, le parquet avait requis à l’encontre de ce Marocain la peine d’un an d’emprisonnement dont 10 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans et une interdiction de paraître à Paris ou dans les 16e, 17e et 18e arrondissements.

La séquence, diffusée sur les réseaux sociaux, avait suscité une vague d’indignation. Interpellé mardi dans l’après-midi, celui-ci avait «reconnu les faits» en garde à vue.

Cette affaire est remontée jusqu’à Beauvau. En réaction à cette vidéo, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a annoncé mercredi son intention de retirer le titre de séjour à l’homme filmé, un Marocain sans domicile fixe.

Un signalement à la justice avait également été fait par le préfet de police ainsi que par Patricia Mirallès, ministre déléguée chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants. Il s'agit d'une «insulte à nos morts, à notre histoire, à notre Nation», avait-elle dénoncé sur X, en fustigeant «un geste d'une indécence inacceptable».

La sépulture du Soldat inconnu est installée sous l'Arc de Triomphe depuis le 11 novembre 1920 à la mémoire des soldats morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale.