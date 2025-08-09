Toute l’actu en direct 24h/24
Essonne : un mineur meurt lors d'une course poursuite avec la police après un refus d'obtempérer

Les fuyards ont été pris en chasse sur plusieurs kilomètres. [Sébastien DUPUY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Auteur d’un vol de deux-roues, un adolescent est mort percuté par la police à la suite d’un refus d’obtempérer et d’une course poursuite très tôt ce samedi 9 août dans l’Essonne, a appris CNEWS d’une source policière.

La fuite a tourné au drame. Un mineur de 17 ans est mort renversé par un véhicule de police ce samedi 9 août sur la N118 dans l’Essonne, lors d’un refus d’obtempérer qui a été suivi d’une course-poursuite.

Selon une source policière à CNEWS, deux individus ont dérobé un deux-roues de la marque BMW à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), qu’ils ont chargé dans une camionnette aux alentours de 4h30 du matin. Averties par la victime du vol, les forces de l’ordre ont pris en charge les auteurs.

«Une poursuite s’est alors engagée au travers des communes de Châtenay-Malabry, Clamart puis sur l’A86 en direction de Versailles», a précisé la source policière, ajoutant que les fuyards ont finalement bifurqué pour emprunter la N118.

Le véhicule abandonné

Arrivés à proximité d’une station essence vers Bièvres dans l’Essonne, les deux individus ont abandonné leur véhicule avec à son bord le deux-roues volé. Une fuite pédestre a alors commencé et en voulant franchir la 4 voies de la N118, l’un des deux hommes a été percuté par un véhicule de police, et ce, malgré un freinage d’urgence de la part des forces de l’ordre.

En situation d’arrêt cardio-respiratoire, la victime a été prise en charge par les secours mais est morte des suites de ses blessures aux alentours de 5h45. Les trois policiers présents à bord du véhicule lors de la collision ont également été blessés et transportés à l’hôpital.

Son complice a quant à lui été interpellé sans incident et placé en garde à vue au commissariat de Clamart. 

EssonnePoliceRefus d'obtempérer

