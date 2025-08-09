Toute l’actu en direct 24h/24
Lyon : deux enfants déshydratés et couverts de bleus pris en charge par la police après trois jours dans la rue

Les enfants ont d'abord été confiés à la police municipale. [Denis Charlet / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Deux enfants, âgés de 6 et 2 ans, ont été retrouvés dans la rue à Vénissieux (Rhône), près de Lyon, alors qu'ils étaient livrés à eux-mêmes.

Abandonnés par leurs parents ? Deux enfants, âgés de 6 et 2 ans, ont été retrouvés errant seuls dans les rues de Vénissieux, commune située près de Lyon (Rhône). Ils erraient depuis trois jours, selon leurs dires, avant d’être secourus, a rapporté Le Progrès. 

Ils ont été recueillis alors qu'ils étaient déshydratés, couverts de bleus, pieds nus, en fin de journée, ce jeudi 7 août. Un élu municipal d’opposition, Farid Ben Moussa, a confié à nos confrères les avoir aperçus être pris à partie par des enfants plus âgés du quartier des Minguettes. Il est alors intervenu et s’est rendu compte de leur état et les a rapidement confiés à la police municipale

Une enquête a été ouverte

La mairie de Vénissieux a précisé qu’il «semble qu’ils étaient en détresse depuis quelque temps. Ils ont été nourris en urgence et accompagnés jusqu’au commissariat. Ils sont en sécurité désormais». 

A ce jour, les enfants sont entre les mains de l’Institut départemental de l’enfance et de la famille. Cette dernière a déclaré que «malgré une période de malnutrition, les enfants présentent aujourd’hui un état général qui ne suscite pas d’inquiétude particulière». 

Sur le même sujet Var : un enfant de 8 ans défenestré par sa sœur qui a entendu des voix Lire

Une enquête a été ouverte pour comprendre comment deux enfants pouvaient être soudainement livrés à eux-mêmes dans la rue. Ils auraient été abandonnés par leur mère dans des circonstances qui restent à déterminer. 

