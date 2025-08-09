Seine-Saint-Denis : un Malien se présente au commissariat et avoue le meurtre de son frère

Vendredi, un homme de nationalité malienne s’est présenté au commissariat de Montreuil afin d’avouer le meurtre de son frère à coups de marteau dans un foyer du centre-ville. Le matin même, le suspect de 33 ans était déjà en garde à vue pour vente à la sauvette de maïs.

Une révélation inattendue. Un homme de nationalité malienne a été placé en garde à vue en Seine-Saint-Denis après s’être accusé du meurtre à coups de marteau de son frère, a appris CNEWS de source policière. Ce dernier a été retrouvé mort dans une résidence de travailleurs migrants de Montreuil, a révélé ce samedi le parquet de Bobigny.

De vente à la sauvette à meurtre

Que s’est-il passé concrètement ? Âgé de 33 ans, le suspect avait déjà été placé en garde à vue vendredi matin pour vente à la sauvette de maïs, a précisé cette même source judiciaire. Mais c’est à la mi-journée que la révélation est intervenue. Le Malien s’est présenté au commissariat de Montreuil pour affirmer qu’il venait de tuer un homme, son frère, à coups de marteau dans un foyer du centre-ville, a-t-on appris de source policière. En revanche, le suspect n’a pas donné d’explications.

Le meurtre a eu lieu dans une résidence sociale autogérée, réservée aux travailleurs migrants originaires du Mali et de la Mauritanie. Après avoir avoué son acte, le suspect s’est rendu sur place, accompagné des policiers. Ces derniers ont en effet découvert la victime en question, inconsciente sur le sol d’une chambre, a précisé la source policière. Elle présentait une plaie sanglante à la tempe et un marteau, potentiellement l’arme du crime, a été retrouvé sur place.

Malgré l'intervention des secours, la victime est décédée sur place. Le mis en cause a été placé en garde à vue et le SDPJ 93 a été saisi.