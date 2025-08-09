Toute l’actu en direct 24h/24
Trois jeunes meurent lors d'un accident de voiture dans la Manche

Le véhicule a quitté la route et a terminé dans un jardin, tuant les trois personnes. [PHILIPPE HUGUEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Trois jeunes, âgés d'une vingtaine d'années, sont morts samedi matin lors d'un accident de voiture à Brix, dans la Manche.

Un terrible drame. Trois personnes, toutes âgées d'une vingtaine d'années, sont décédées ce samedi matin dans un accident de voiture dans la commune de Brix (Manche), a-t-on appris auprès du sous-préfet de Cherbourg

«C'est un véritable drame : trois personnes ont perdu la vie. Elles étaient toutes dans le même véhicule, qui, pour une raison qu'on ignore encore, a quitté la route et a terminé dans un jardin.

Les trois personnes qui occupaient ce véhicule sont décédées», a déclaré à l'AFP Jean Rampon, sous-préfet de Cherbourg, confirmant une information des médias locaux

«C'étaient des jeunes gens qui avaient passé la soirée chez des amis et qui rentraient chez eux», a ajouté le sous-préfet, précisant qu'une enquête avait été confiée aux gendarmes.

Faits diversMancheAccident

