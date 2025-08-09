Toute l’actu en direct 24h/24
Val-d’Oise : un homme portant une kippa agressé en pleine rue ce samedi

L’assaillant, déjà inscrit au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), a été interpellé par les forces de l’ordre. [Sébastien DUPUY / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un homme de confession juive portant une kippa a été agressé physiquement en pleine rue dans la matinée de ce samedi 9 août à Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise). Le suspect, âgé de 40 ans, a été interpellé puis placé en garde à vue alors que l’enquête a été confiée à la police nationale d’Enghien-les-Bains.

Une nouvelle agression antisémite signalée. Un homme portant une kippa a été interpellé, peu après 11h ce samedi, sur sa judéité par un quarantenaire en pleine rue à Soisy-sous-Montmorency (Val-d’Oise). 

Ce dernier a ensuite proféré des insultes antisémites envers l’homme de confession juive avant de le frapper à plusieurs reprises, selon une source policière jointe par CNEWS.

Selon cette même source, la victime n’a pas été blessée mais l’assaillant, particulièrement virulent et déjà inscrit au traitement des antécédents judiciaires (TAJ), a été interpellé par les forces de l’ordre puis placé en garde à vue.

Une enquête a été ouverte puis confiée à la police nationale d’Enghien-les-Bains, d’après le JDD.

Ce mercredi, un couple, dont l’un des membres portait une kippa, a été insulté de «sales juifs» et menacé de mort à la sortie d’un restaurant situé dans le quartier des Brotteaux à Lyon (Rhône).

