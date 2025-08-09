Var : un enfant de 8 ans défenestré par sa sœur qui a entendu des voix

Un enfant de 8 ans a été gravement blessé ce vendredi 8 août après avoir fait une chute de trois étages à Draguignan dans le Var. Auditionnée, sa sœur de 14 ans a avoué l’avoir délibérément poussée après avoir entendu des voix.

Un drame évité de peu. Un garçon de 8 ans a été polytraumatisé après une chute de trois étages ce vendredi 8 août à Draguignan dans le Var, a appris CNEWS de source policière.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi entre minuit et une heure du matin, a précisé la source. La sœur de la victime, âgée de 14 ans, a été auditionnée et a avoué avoir poussé son frère après avoir entendu des voix lui intimant de le faire.

La jeune victime a vu sa chute amortie par un carré de pelouse, qui lui a vraisemblablement sauvé la vie. Transporté à l’hôpital par hélicoptère, l’enfant souffre de plusieurs blessures, notamment à la hanche, au foie et à l’abdomen. Ses jours ne sont toutefois pas en danger.

La police nationale de Draguignan a été saisie de l’enquête.