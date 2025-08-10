Agression d'un maire en Isère : son voisin reconnaît les coups mais nie l'intention de tuer

Au lendemain de son interpellation, l'agresseur du maire de Villeneuve-de-Marc (Isère) a reconnu lui avoir porté des coups avec de la «ferraille», tout en niant avoir voulu le tuer.

Un aveu à demi-mot. L'homme arrêté après la violente agression du maire de Villeneuve-de-Marc, en Isère, a reconnu lui avoir porté des coups avec de la «ferraille» tout en niant avoir voulu le tuer, a indiqué le procureur de Grenoble Etienne Manteaux.

Le suspect avait alors réussi à prendre la fuite à pied, mais il a finalement été retrouvé quelques jours plus tard, à Charantonnay, par les enquêteurs de la Section de recherches de Grenoble. Lors de sa garde à vue, l'homme, âgé de 60 ans, a déclaré aux enquêteurs avoir «pété un plomb» à cause d'un litige l'opposant au maire depuis l'effondrement du toit d'un bâtiment municipal sur un abri de jardin lui appartenant, a rapporté le magistrat lors d'une conférence de presse.

Selon Étienne Manteaux, le suspect «n’a cessé, durant sa garde à vue, de s’estimer victime d’une injustice. Il dit qu’il avait été poussé à bout». Il explique qu'il n'avait «aucune intention de commettre un homicide». Selon le procureur de la République, le suspect a «un vécu persécutif et une tendance à la réinterprétation [...] Deux couteaux ont notamment été retrouvés sous son oreiller.»

MIS EN EXAMEN POUR TENTATIVE DE MEURTRE

Concernant les faits, le maire de ce petit village de 1.200 âmes, Gilles Dissault, avait été agressé à trois reprises avec un tournevis au niveau du thorax par Malek A., un habitant du village, né en Algérie. Ce dernier avait ensuite quitté les lieux avant de revenir avec son véhicule.

Hospitalisé dans un état critique avec des blessures au niveau de «l'aire cardiaque», l'édile de 63 ans est hors de danger et devrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours, a-t-il été précisé. Après cette agression, la victime avait été transportée en urgence absolue à l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon, tandis que son fils, blessé plus légèrement, avait été conduit en urgence relative à l'hôpital de Vienne, où son pronostic vital avait été déclaré, ce qui n'est plus le cas ce dimanche.

Pour l'heure, le parquet a demandé la mise en examen du suspect, notamment pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, et a requis «compte tenu de la gravité des faits» son placement en détention provisoire. Il était entendu à la mi-journée par un magistrat instructeur qui décidera des poursuites.

En mai dernier, un rapport du Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus (CALAE) a notamment souligné une baisse de 9% des agressions d'élus, avec 2.501 faits recensés en 2024. Toutefois, ces attaques, principalement contre maires et conseillers municipaux, sont devenues plus violentes.