Hautes-Alpes : un décès lors d’une sortie en canyoning

Un homme s'est noyé ce dimanche 10 août lors d'une sortie canyoning dans le Fournel (Hautes-Alpes). Des secours ont été mobilisés, mais n'ont rien pu faire.

Un terrible accident lors d'une sortie canyoning. Un homme s'est noyé dans le Fournel, rivière torrentiel située dans les Hautes-Alpes, alors qu'il pratiquait cette activité nautique depuis la commune de l'Argentière-la-Bessée.

L'alerte a été donnée en tout début d'après-midi. La victime, âgée d'une soixantaine d'années, évoluait avec un groupe dans le Fournel, cours d'eau très prisé par les amateurs de canyoning. La victime participait à l'encadrement du groupe, a précisé La Provence.

Des secouristes du peloton de gendarmerie de haute montage des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence ont été déployés pour tenter de porter secours à la victime.

Malheureusement, les secouristes n'ont rien pu faire et l'homme est décédé de noyade. Pour rappel, le nombre de morts par noyade est en forte hausse, selon les derniers chiffres de Santé Publique France.