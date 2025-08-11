Viols et agressions sur 9 enfants dans l’Hérault : l’Atsem fait appel de son placement en détention provisoire

Mis en examen dans l’affaire des viols et agressions sur 9 enfants dans l’Hérault, l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) a fait appel de son placement en détention provisoire, a appris CNEWS du parquet et d’une source judiciaire.

Le parquet de Montpellier a indiqué à CNEWS, ce lundi 11 août, que l’l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem), écrouée pour viols et agressions sexuelles sur neuf enfants âgés de 3 à 4 ans, a fait appel de son placement en détention provisoire, confirmant une information de BFMTV.

L’affaire a vu le jour le 31 juillet. Ce jour-là, le parquet de Montpellier (Hérault) avait annoncé qu’une assistance d’école maternelle avait été écrouée pour viols et agressions sexuelles sur neuf enfants.

D’après la même source, «les faits visés concernent des actes de pénétration digitale et de masturbation susceptibles d’avoir été commis sur de jeunes enfants, entre le 1er octobre 2024 et le 2 juillet 2025 à Vic-la-Gardiole, par un agent territorial spécialisé des écoles maternelles dans l’exercice de ses fonctions».

La mise en cause dans cette affaire est âgée de 59 ans. Elle était «employée de l’école maternelle Les Aresquiers à Vic-la-Gardiole depuis le 1er octobre 2024», avait précisé le parquet.

Après l’ouverture d’une information judiciaire le 29 juillet au tribunal judiciaire de Montpellier pour des faits qualifiés de «viols sur mineurs de 15 ans et d’agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité», la mise en cause avait été présentée à un juge d’instruction et avait été mise en examen.

L’enquête avait commencé au début du mois de juillet lorsqu’une plainte avait été déposée par les familles de deux enfants à la gendarmerie. «La personne mise en cause a fait l’objet d’une suspension administrative à titre conservatoire le 3 juillet 2025 par son employeur», avait indiqué le parquet de Montpellier dans le communiqué.