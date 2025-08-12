Gard : un jeune homme tué de «plusieurs coups de feu» dans son véhicule près d'Alès, les auteurs en fuite

Ce lundi 11 août, un jeune homme a été tué par «plusieurs coups de feu» alors qu’il se trouvait dans son véhicule à Saint-Christol-lez-Alès, dans le Gard. Les auteurs ont pris la fuite après les faits.

La violence a touché, cette fois, une commune de 7.000 habitants. Un jeune homme a été tué par arme à feu ce lundi 11 août à Saint-Christol-lez-Alès, près d’Alès (Gard), a appris l’AFP auprès du procureur de la République Abdelkrim Grini.

Les faits se sont produits peu après 16h. La victime était avec sa compagne dans son véhicule lorsqu’elle a été visée par «plusieurs coups de feu». D’après le magistrat, les assaillants seraient au nombre de «deux, peut-être trois». Ils ont réussi à prendre la fuite après les faits.

Concernant le mobile du meurtre, celui-ci reste encore à déterminer. Cependant, «vu les circonstances, on est sur un meurtre prémédité puisque c'est manifestement des personnes qui attendaient la personne en question et qui ensuite ont tiré à plusieurs reprises et l'ont mortellement touchée», a indiqué Abdelkrim Grini à l’AFP.

La compagne du jeune homme, qui serait âgé de 23 ans, n’a pas été blessée. En revanche, étant en état de choc, elle a été transportée à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte pour «meurtre en bande organisée». Les investigations ont été confiées à la Division de lutte contre la criminalité organisée (DCOS) de Nîmes.