Gard : un jeune homme tué de «plusieurs coups de feu» dans son véhicule près d'Alès, les auteurs en fuite

La compagne du jeune homme, qui serait âgé de 23 ans, n’a pas été blessée. [FRED TANNEAU / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le

Ce lundi 11 août, un jeune homme a été tué par «plusieurs coups de feu» alors qu’il se trouvait dans son véhicule à Saint-Christol-lez-Alès, dans le Gard. Les auteurs ont pris la fuite après les faits. 

La violence a touché, cette fois, une commune de 7.000 habitants. Un jeune homme a été tué par arme à feu ce lundi 11 août à Saint-Christol-lez-Alès, près d’Alès (Gard), a appris l’AFP auprès du procureur de la République Abdelkrim Grini. 

Les faits se sont produits peu après 16h. La victime était avec sa compagne dans son véhicule lorsqu’elle a été visée par «plusieurs coups de feu». D’après le magistrat, les assaillants seraient au nombre de «deux, peut-être trois». Ils ont réussi à prendre la fuite après les faits. 

Concernant le mobile du meurtre, celui-ci reste encore à déterminer. Cependant, «vu les circonstances, on est sur un meurtre prémédité puisque c'est manifestement des personnes qui attendaient la personne en question et qui ensuite ont tiré à plusieurs reprises et l'ont mortellement touchée», a indiqué Abdelkrim Grini à l’AFP. 

La compagne du jeune homme, qui serait âgé de 23 ans, n’a pas été blessée. En revanche, étant en état de choc, elle a été transportée à l’hôpital.

Une enquête a été ouverte pour «meurtre en bande organisée». Les investigations ont été confiées à la Division de lutte contre la criminalité organisée (DCOS) de Nîmes

