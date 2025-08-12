Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Marseille : un détenu retrouvé pendu dans sa cellule à la prison des Baumettes

La découverte a été faite par des agents pénitentiaires. [Christophe SIMON / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Un détenu a été retrouvé pendu, ce mardi 12 août au matin, dans sa cellule à la prison des Baumettes, à Marseille (Bouches-du-Rhône), a appris CNEWS auprès du parquet. 

Ce mardi 12 août, un détenu de la prison des Baumettes, âgée de 27 ans, a été retrouvé pendu dans sa cellule, a appris CNEWS auprès du parquet de Marseille (Bouches-du-Rhône) confirmant une information de BFMTV

La découverte a été faite par les agents pénitentiaires. L’homme a été retrouvé aux alentours de 4h du matin. 

Sur le même sujet Paris : une femme retrouvée morte et dénudée dans un cagibi de 4m2, une enquête ouverte Lire

Bien que le motif de son incarcération demeure inconnu, le détenu présentait, selon nos confrères, un profil et un comportement normaux ces dernières semaines. 

MarseilleFaits diversPrison

À suivre aussi

Prisons : la CGT se prononce ce mardi sur la grève des agents hospitaliers des Baumettes et de l'EPM
Incendie dans l'Aude : quels sont les moyens aériens dont dispose la France ?
Marseille : un site patrimonial fermé en urgence par la mairie pour un «risque d'effondrement»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités