Marseille : un détenu retrouvé pendu dans sa cellule à la prison des Baumettes

Ce mardi 12 août, un détenu de la prison des Baumettes, âgée de 27 ans, a été retrouvé pendu dans sa cellule, a appris CNEWS auprès du parquet de Marseille (Bouches-du-Rhône) confirmant une information de BFMTV.

La découverte a été faite par les agents pénitentiaires. L’homme a été retrouvé aux alentours de 4h du matin.

Bien que le motif de son incarcération demeure inconnu, le détenu présentait, selon nos confrères, un profil et un comportement normaux ces dernières semaines.