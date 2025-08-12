Moselle : un enfant de 3 ans meurt noyé dans une fosse à lisier

Un enfant de 3 ans est mort noyé dans une fosse à lisier après avoir échappé à la surveillance de son père dans une ferme de Moselle, a confirmé le parquet de Metz ce mardi. Une enquête a été ouverte.

Un accident dramatique. Alors qu’il accompagnait son père sur son lieu de travail dans la localité de Fribourg, en Moselle, un garçonnet de trois ans est mort noyé dans une fosse à lisier, a indiqué le procureur de la République adjoint de Metz, Thomas Bernard, confirmant une information du quotidien régional Le Républicain lorrain.

Une autopsie bientôt pratiquée

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’enfant aurait échappé quelques minutes à la surveillance de son père alors qu’il se trouvait sur la ferme.

Constatant sa disparition, le père de famille aurait repéré son fils au fond d’une fosse à lisier qui se trouvait à proximité. Si l’enfant a pu être récupéré, les secours appelés sur place n’ont pas pu le réanimer.

«Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte», a précisé le procureur Thomas Bernard, ajoutant qu'une autopsie serait pratiquée.