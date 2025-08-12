Mulhouse : une femme de 82 ans violemment agressée, le suspect activement recherché

A Mulhouse, une femme âgée de 82 ans a été victime d’une violente agression, dimanche 10 août. Un individu circulant à vélo a tenté de lui arracher son sac à main avant de la traîner sur environ deux mètres. Le suspect est activement recherché.

Des faits d’une extrême gravité. Ce dimanche 10 août, une femme de 82 ans a été victime d’une violente agression alors qu’elle se trouvait au niveau de l’église Sainte-Marie à Mulhouse, dans le Haut-Rhin.

Selon le parquet de Mulhouse, un témoin avait indiqué à la police «qu’un individu monté sur un vélo s’était approché de la victime, l’avait heurtée avec son vélo et avait tenté de lui arracher son sac à main».

L’octogénaire ayant résisté, le suspect l’avait alors traînée «sur environ deux mètres lui occasionnant une fracture du bassin». Par conséquent, et compte tenu de cette agression, la victime présente une Incapacité temporaire totale (ITT) de 45 jours.

Une seconde victime se présente aux enquêteurs

L'individu a pris la fuite après les faits et est actuellement recherché par les forces de l’ordre. Mais ce malfaiteur ne serait pas à son premier coup d’essai. Toujours selon le parquet de Mulhouse, une autre femme, âgée de 78 ans, s’était présentée le même jour sur les lieux de l’agression.

Elle a en effet révélé aux enquêteurs «qu’elle avait été victime des mêmes faits par un individu à vélo qui lui avait arraché son sac à main alors qu’elle se rendait à l’office religieux». «Choquée, elle ne présentait pas de blessures physiques», a ajouté le ministère public.

Une enquête de flagrance a été ouverte du chef de «vol avec violences sur personnes vulnérables». Les investigations ont été confiées au commissariat de Mulhouse.

«L’extrême gravité des faits justifie que tant le parquet que les services de police mettent tous les moyens en œuvre pour traduire cet individu en justice», a conclu le parquet de Mulhouse.

Sur le réseau social X, la préfecture du Haut-Rhin a «condamné avec la plus grande fermeté» les faits commis ce dimanche 10 août. «De telles agressions sont inacceptables et ne sauraient être tolérées. L’État exprime tout son soutien à la victime et à sa famille, et souhaite un prompt rétablissement à la personne blessée», a écrit la préfecture.

Le préfet du Haut-Rhin condamne avec la plus grande fermeté le vol et l'agression très violents survenus à #Mulhouse le 10 août, à l'encontre d'une femme de 82 ans.

De telles agressions sont inacceptables et ne sauraient être tolérées.

L’État exprime tout son soutien à la… — Préfet du Haut-Rhin (@Prefet68) August 11, 2025

«Les services de police sont pleinement mobilisés pour interpeller l’auteur. L’État réaffirme que la sécurité de tous est une priorité absolue», a-t-elle ajouté.