Nord : une jeune femme meurt en tentant de rejoindre l'Angleterre par la mer

Une jeune femme d'origine somalienne d'environ 30 ans est décédée près de Dunkerque dans la nuit de lundi à mardi, alors qu'elle souhaitait rejoindre l'Angleterre par la mer.

Malgré trois tentatives de réanimation, une jeune femme est décédée dans la nuit de lundi à mardi près de Dunkerque (Nord). Elle était vraisemblablement sur le point de tenter de traverser clandestinement la frontière franco-britannique par la mer.

D'origine somalienne, d'après la préfecture du Nord, la victime était âgée «d'environ 25-30 ans» et les circonstances précises de son décès «restent à déterminer». Sur X, l'association d'aide aux migrants Utopia 56 a en effet indiqué que cette jeune femme est «morte sur la plage de Malo, à Dunkerque» alors qu'elle «tentait de monter à bord d'une embarcation».

Il s'agissait a priori d'un «taxi-boat», l'un de ces semi-rigides de quelques mètres de long arrivant par la mer pour récupérer les migrants, donnant lieu à des départs particulièrement périlleux et parfois meurtriers.

164 personnes secourues lundi

Selon un décompte de l'AFP, reposant sur des données officielles, il s'agit de la 19e personne migrante à mourir en mer depuis le début de l'année lors de tentatives de rejoindre clandestinement l'Angleterre par bateau.

Sur la seule journée de lundi, 164 migrants au total ont été secourus par les moyens de secours français en mer, d'après un communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (Prémar) publié ce mardi. Diverses interventions de secours ont été menées dans les secteurs de Hardelot, du Touquet et de Merlimont-Plage (Pas-de-Calais).

Malgré l'entrée en vigueur la semaine dernière d'un accord migratoire franco-britannique se voulant dissuasif pour les traversées clandestines de la Manche et de la mer du Nord, de nombreux migrants continuent de tenter leur chance, au profit d'une météo jugée favorable.