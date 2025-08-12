Paris : deux individus interpellés après avoir allumé un cocktail «Molotov» et l’avoir projeté sur la prison de la Santé

Dans la nuit du lundi 11 août au mardi 12 août, deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils sont suspectés d’avoir allumé un cocktail Molotov et de l’avoir projeté sur les murs de la prison de la Santé à Paris, a appris CNEWS sources concordantes.

La prison de la Santé, située dans le 14e arrondissement de Paris, a été victime d’une tentative de dégradation dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 août 2025, a appris CNEWS de sources concordantes.

Selon nos informations, les faits ont eu lieu aux alentours de 2h du matin. Des policiers de la Brigade anticriminalité (BAC), munis de jumelles, ont en effet aperçu deux individus, s’approcher de la porte d’entrée de la maison d’arrêt.

Selon une source policière, l’un tenait à la main un objet qu’il était en train d’allumer. La seconde personne était en train de filmer. Quelques minutes plus tard, le premier individu a lancé le projectile contre la guérite. Puis, deux autres objets ont été jetés, dont l’un sur la route.

Après les faits, les deux individus ont pris la fuite. Ils ont été interpellés dans le 13e arrondissement de Paris, à quelques mètres de la prison de la Santé. Selon la source policière, les deux individus sentaient l’essence et l’objet projeté sur le mur de l’établissement pénitentiaire pourrait être un cocktail Molotov.

Toujours selon nos informations, l’individu soupçonné d’avoir projeté l’objet sur la guérite serait porteur d’un gant en latex. Il se serait débarrassé du briquet ainsi que de sa veste qui aurait commencé à prendre feu. Le téléphone, utilisé par le second suspect et ayant servi à filmer la scène, aurait également été jeté. Il aurait toutefois été récupéré par les forces de l’ordre.

L’intervention rapide des pompiers a permis d’éteindre le feu. Aucun membre du personnel pénitencier n’a été blessé.