Paris : une femme retrouvée morte et dénudée dans un cagibi de 4m2, une enquête ouverte

Les investigations ont été confiées au commissariat du 10e arrondissement de Paris. [Sebastien SALOM-GOMIS / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Le corps sans vie d’une femme a été découvert ce lundi 11 août dans un cagibi de 4 m2 situé dans le 10e arrondissement de Paris. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la mort, a appris CNEWS auprès du parquet. 

Une découverte glaçante. Ce lundi 11 août, une femme de 50 ans a été retrouvée morte et dénudée dans un cagibi du 10e arrondissement de Paris, a appris CNEWS du parquet ce mardi, confirmant une information du Parisien

D’après le ministère public à CNEWS, le corps sans vie de la femme a été découvert «dans un cagibi se trouvant dans les combles de l’immeuble» situé faubourg Saint-Denis selon nos confrères, qui indiquent également qu’aucune trace de violence n’aurait été constatée sur le corps de la défunte. 

A la suite de cette découverte, une enquête a été ouverte «pour déterminer les causes de la mort», nous informe le parquet, ajoutant que les investigations ont été confiées au commissariat du 10e arrondissement de Paris

Le corps de la victime a, quant à lui, été transporté à l’Institut médico-légal (IML) aux fins d’autopsie. 

La découverte a été faite par le propriétaire du cagibi aux alentours de 18h lundi. La victime venait d’être expulsée de son logement, selon Le Parisien. 

