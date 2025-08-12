Toute l’actu en direct 24h/24
Toulouse : un homme de 22 ans agressé au couteau dans le quartier de Bellefontaine

Selon la source policière, le jeune homme de 22 ans présentait une plaie unique d’environ 1 cm au niveau de l’abdomen. [BERTRAND GUAY / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 août, un jeune homme de 22 ans a été agressé au couteau dans le quartier de Bellefontaine, à Toulouse, en Haute-Garonne, a appris CNEWS de source policière.

Un jeune homme de 22 ans a été blessé au couteau dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 août à Toulouse, en Haute-Garonne, a appris CNEWS de source policière, confirmant une information de La Dépêche

Les policiers ont en effet été appelés peu après 00h30. Ils ont été invités à se rendre à l’Allée de Bellefontaine où un homme était agressé à l’arme blanche. 

Sur place, l’effectif de police a constaté que la victime était déjà prise en charge par les sapeurs-pompiers dans une ambulance. Aux forces de l’ordre, le jeune homme indiquera s’être pris un coup de couteau une quinzaine de minutes plus tôt alors qu’il se trouvait à proximité de son domicile.  

Néanmoins, la victime n’a pas voulu s’étendre davantage sur son agresseur ainsi que le ou les motifs de l’agression qu’elle a subie. Selon la source policière, le jeune homme de 22 ans présentait une plaie unique d’environ 1 cm au niveau de l’abdomen. Sa blessure a, toutefois, été jugée «sans gravité» par le médecin du SAMU

A la suite de cette agression, le vingtenaire a été transporté à l’hôpital. 

ToulouseHaute-Garonne

