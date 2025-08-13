Agression d’une octogénaire à Mulhouse : un suspect placé en garde à vue

Ce mercredi 13 août, le parquet de Mulhouse a annoncé l’interpellation et le placement en garde à vue d’un homme de 31 ans à la suite de l’agression, dimanche vers 19h15, d’une octogénaire devant l’église Sainte-Marie.

Deux jours après la violente agression d’une femme de 82 ans au centre de Mulhouse (Haut-Rhin), un suspect a été interpellé et placé en garde à vue ce mardi en début de soirée, a annoncé le parquet ce mercredi dans un communiqué.

L’homme, un «mulhousien de 31 ans» et «correspondant en tout point au signalement des agresseurs des personnes âgées devant l’église Sainte-Marie», a été interpellé mardi 12 août à 18h55 au centre de Mulhouse, a détaillé le ministère public, ajoutant que l’individu, qui était jusqu’alors activement recherché, «avait été précédemment identifié à l’aide des vidéo-surveillances de la ville».

L’agression s’est déroulée dimanche 10 août, vers 19h15. Selon le parquet de Mulhouse, un témoin avait indiqué à la police «qu’un individu monté sur un vélo s’était approché de la victime, l’avait heurtée avec son vélo et avait tenté de lui arracher son sac à main».

La victime souffre d'une fracture du bassin

L’octogénaire ayant résisté, le suspect l’avait alors traînée «sur environ deux mètres lui occasionnant une fracture du bassin». Par conséquent, et compte tenu de cette agression, la victime présente une Incapacité temporaire totale (ITT) de 45 jours.

Ce malfaiteur, qui avait pris la fuite après les faits avant d’être interpellé ce mardi, n'en serait pas à son premier coup d’essai. Toujours selon le parquet de Mulhouse, une autre femme, âgée de 78 ans, s’était présentée le même jour sur les lieux de l’agression.

Elle avait en effet révélé aux enquêteurs «qu’elle avait été victime des mêmes faits par un individu à vélo qui lui avait arraché son sac à main alors qu’elle se rendait à l’office religieux». «Choquée, elle ne présentait pas de blessures physiques», a conclu le ministère public.