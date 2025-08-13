Disparition inquiétante de Mina dans les Yvelines : l’adolescente de 15 ans n'a plus donné de nouvelles depuis plus d'une semaine

Ce mercredi 13 août, la police nationale des Yvelines a publié un appel à témoins après la disparition, jugée inquiétante, de Mina Slaimi, 15 ans, à Triel-sur-Seine. L’adolescente n’a plus donné de signe de vie depuis le 3 août dernier à minuit.

Où est Mina ? La police nationale des Yvelines a procédé, ce mercredi 13 août, à la publication d’un avis de disparition inquiétante à la suite de l’absence de Mina Slaimi, une adolescente de 15 ans portée disparue à Triel-sur-Seine depuis le 3 août dernier à minuit.

#DisparitionInquiétante |🔁 Merci de vos RT afin d'aider les enquêteurs de la #police des Yvelines à retrouver Mina. pic.twitter.com/YscfQ3GUza — Police Nationale 78 (@PoliceNat78) August 13, 2025

D’après le signalement effectué, Mina mesure 1m60. Elle est métisse, claire de peau et de corpulence mince. Selon les policiers, l’adolescente de 15 ans a les cheveux longs, raides et teints en roux.

Bien que sa tenue vestimentaire demeure inconnue, Mina Slaimi pourrait être reconnaissable notamment grâce à ses piercings au nez et à la langue.

La police nationale invite toute personne ayant des informations permettant de localiser l’adolescente de 15 ans à prendre attache avec le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01.34.90.47.57 ou au 01.34.90.47.95.