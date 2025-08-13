Féminicide en Ille-et-Vilaine : la victime avait porté plainte à deux reprises contre son ex-compagnon avant d’être tuée

Dans un communiqué, le procureur de la République de Saint-Malo a indiqué que la femme, tuée par son ex-conjoint le week-end dernier à Saint-Jouan-des-Guérets en Ille-et-Vilaine, avait porté plainte contre son ancien concubin.

De nouvelles révélations. Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 août, une femme de 39 ans a été tuée par son ex-conjoint à l’arme blanche dans une rue de Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine). Après avoir pris la fuite, le suspect a été abattu par un gendarme.

Cependant, ce mardi 12 août, de nouvelles informations ont été révélées par le procureur de la République de Saint-Malo. Dans un communiqué, le magistrat a indiqué que la victime avait «déposé plainte à deux reprises contre son ancien concubin».

La première plainte remonte à la mi-juillet. Dans celle-ci, la victime évoquait que son ex-conjoint «lui envoyait de nombreux messages, tentait de la joindre fréquemment par téléphone et se présentait régulièrement à son domicile» après leur séparation. La jeune femme «affirmait ne jamais avoir été victime de violences physiques, verbale ou sexuelle ni de menace de mort de la part de l’intéressé».

Un homme menaçant et muni d'une machette

Concernant la 2e plainte, celle-ci avait été déposée par la victime une semaine avant le meurtre, soit le 2 août. La trentenaire «suspectait son ancien concubin d’avoir dégradé son véhicule», toujours selon le procureur de la République de Saint-Malo.

Le soir du drame, la jeune femme de 39 ans est décédée après avoir été agressée à l’arme blanche par son ancien concubin de 38 ans. Ce dernier avait pris la fuite avant d’être localisé à son domicile. Les gendarmes avaient tenté de l’interpeller mais l’homme, muni d’une machette, s’était montré menaçant.

D’après le magistrat, il avait eu «une attitude active très menaçante à l’égard des militaires de la gendarmerie». Ils ont tenté de le repousser avec un taser, en vain. C’est alors qu’un gendarme avait fait usage de son arme.

Comme le rappelle l’AFP, en 2023, 96 femmes ont été victimes de féminicide conjugal en France, un chiffre en baisse de 19% par rapport à 2022, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur publié fin novembre 2024.