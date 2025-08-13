Toute l’actu en direct 24h/24
Gironde : un enfant de 4 ans se noie dans la piscine d’un camping au pied de la dune du Pilat

La victime est décédée après son transport à l'hôpital. [ PHILIPPE HUGUEN / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Un enfant de 4 ans, né en 2020, est décédé samedi 9 août au soir. Il s’est noyé dans la piscine du camping des Flots Bleus, situé à flanc de la dune du Pilat, en Gironde. Une enquête est ouverte. 

Une tragédie. Samedi 9 août dernier, un enfant de 4 ans est décédé après s’être noyé dans la piscine du camping des Flots Bleus, au pied de la dune du Pilat, en Gironde, a indiqué le parquet de Bordeaux, confirmant une information de Sud-Ouest

Les faits se sont déroulés aux alentours de 19h. La victime, née en octobre 2020, a été retrouvée inanimée dans la piscine. «Après de nombreuses tentatives de réanimation, après transport par hélicoptère à l’hôpital de Haut Lévêque, son décès était malheureusement constaté», a fait savoir le parquet de Bordeaux.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte. Celle-ci a été confiée aux services de police d’Arcachon. 

Selon les premiers éléments, la victime se trouvait seule à la piscine. Elle était accompagnée de son frère aîné, âgé de 9 ans. «Les investigations sont en cours afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès», a conclu le ministère public.

