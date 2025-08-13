Marseille : un ancien entraineur d'athlétisme écroué pour viol et agression sexuelle sur mineurs

Un ancien entraîneur d'athlétisme marseillais a été mis en examen et placé en détention en juin pour viol et agression sexuelle sur mineurs, a indiqué ce mercredi 13 août le parquet de Marseille.

Une nouvelle affaire dans le milieu du sport. Le parquet de Marseille a indiqué ce mercredi qu’un entraîneur d'athlétisme a été écroué en juin dernier pour viol et agression sexuelle sur des mineurs.

Selon le site marseillais d'investigation, Marsactu, l'homme était entraîneur d'athlétisme au Stade marseillais université club (SMUC), en charge de l'encadrement des jeunes de 13-17 ans et responsable du lancer.

Il a été mis en examen et placé en détention provisoire le 26 juin dernier pour «viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de 15 ans, viol par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction et agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction», a détaillé le parquet.

Sans ajouter d’autres précisions, le parquet a précisé «qu’il y a plusieurs victimes».

Aucune réaction du club n'a pu être immédiatement obtenue. Créé en 1923, le SMUC, qui se revendique comme le plus grand club omnisports de la région, compte plus de 12.000 adhérents et 4.500 licenciés dans ses 18 sections sportives.