Moselle : un homme de 73 ans tué par balles devant son domicile

Par CNEWS
Un homme de 73 ans a été retrouvé sans vie près de son domicile de Beuvange-sous-Saint-Michel (Moselle) ce mardi. Selon les premières constatations, celui-ci aurait été tué par balles. 

Le parquet de Thionville a ouvert une enquête pour homicide. Une décision prise à la suite de la découverte du corps d’un homme de 73 ans devant son domicile, situé à Beuvange-sous-Saint-Michel, en Moselle, ce mardi 12 août. 

Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime, qui vivait seul, «dans une maison très isolée, au bout d’un chemin de terre», aurait été visée et touchée par plusieurs tirs d’arme à feu. Une autopsie doit être pratiquée avant la fin de la semaine. 

Celle-ci permettra de déterminer les causes exactes du décès. Dans un communiqué, le parquet de Thionville a indiqué «qu’à ce stade», «l’origine du décès semble incompatible avec un suicide par arme à feu».

