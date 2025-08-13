Policière en civil agressée sexuellement à Lyon : le suspect placé en détention provisoire

Une fonctionnaire de police a été victime d’une agression sexuelle vendredi 8 août alors qu’elle se rendait à son travail à Lyon (Rhône). Le suspect, interpellé le même jour, a été placé en détention provisoire, a appris CNEWS auprès du parquet.

Vendredi 8 août dernier, une fonctionnaire de police a été victime d’une agression sexuelle alors qu’elle se rendait à son lieu de travail à Lyon (Rhône), a indiqué le parquet à CNEWS, confirmant une information du Progrès.

Les faits ont eu lieu dans le 3e arrondissement de Lyon. La victime était en tenue civile lorsqu’un individu est arrivé dans son dos et lui aurait agrippé les fesses en disant «tu es belle, toi».

L’homme a été interpellé et placé en garde à vue «le jour même», a dit le parquet de Lyon à CNEWS, expliquant que le mis en cause était «présenté en comparution à délai différé en vue d’une expertise psychiatrique le lendemain», soit samedi 9 août.

L’individu a finalement été placé en détention provisoire. L’audience se tiendra en octobre prochain, a conclu le ministère public.