Yvelines : le chef étoilé Simone Zanoni agressé devant son domicile, sa montre dérobée

Le chef étoilé Simone Zanoni a été victime d’une agression ce mardi 12 août au soir alors qu’il se trouvait devant le portail de son domicile situé au Chesnay, dans les Yvelines, a appris CNEWS auprès d’une source policière.

Quelques années après sa première agression survenue en mai 2022 lors d’un home-jacking violent, le chef étoilé Simone Zanoni a vécu, une seconde fois, une soirée traumatisante ce mardi 12 août. Ce chef de cuisine au George V (Paris 8e) a en effet été agressé et roué de coups par deux individus, a appris CNEWS de source policière confirmant une information de RTL.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 23h lorsque le chef italien rentrait à son domicile situé Chesnay, à quelques kilomètres de Versailles, dans les Yvelines. Alors qu’il arrivait devant le portail de sa demeure, deux individus ont surgi et ont fait chuter le célèbre restaurateur.

Une fois au sol, Simone Zanoni a été roué de coups de pied. Les malfaiteurs se sont ensuite emparés de la montre qu’il portait sur son poignet et dont la valeur s’élèverait à 150.000 euros.

Les deux individus ont ensuite pris la fuite à bord d’un scooter de type T-Max, et ce en se dirigeant vers l’autoroute A13, selon la source policière. A la suite de son agression, Simone Zanoni a déposé plainte au commissariat de Versailles. Contacté par nos soins, le parquet de Versailles n’était pas joignable dans l’immédiat.

Une passion pour les montres de luxe

Ce célèbre restaurateur italien de 49 ans est aussi bien connu pour ses plats créatifs et savoureux que pour sa passion pour les montres.

Dans une interview accordée à Heroe Style en avril 2025, il expliquait qu’il aimait «les montres depuis mes 16 ans». «Je ne souhaite pas classer le luxe en fonction du prix. Pour moi, le luxe, c'est pouvoir s'offrir la montre dont on rêve, celle qui nous fait vraiment plaisir. Ma première montre, c'était une Breitling Navitimer à fond blanc, un modèle que je convoitais depuis longtemps. Dans les années 90, c'était un véritable luxe de pouvoir s'offrir ce plaisir», a-t-il raconté.

La montre qui lui a été volée ce mardi 12 août est de la marque Richard Mille. Il s’agit d’une marque de luxe dont les prix de certains modèles pourraient grimper jusqu’à un million d’euros.

Auprès de nos confrères, Simone Zanoni est revenu également sur son «obsession» pour cette marque. «Comme vous le savez j'ai une tête de mort brodée sur toutes mes tenues. La montre de mes rêves est la RM 052 Skull. En choisissant d'incorporer le symbole complexe du “vanitas vanitatum” dans le mécanisme de la montre, Richard Mille représente à la fois une promesse d'éternité et un rappel de vivre intensément», a-t-il dit.