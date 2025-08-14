Agression d’une octogénaire à Mulhouse : le suspect placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement

L’homme, soupçonné d’avoir agressé une octogénaire dimanche 10 août à Mulhouse, a été placé en détention provisoire ce jeudi à la suite de son défèrement devant le parquet, dans l’attente de son jugement en octobre prochain, a indiqué le ministère public dans un communiqué.

L’homme de 31 ans, interpellé ce mardi 12 août à 18h55 au centre de Mulhouse après la violente agression d’une octogénaire dimanche 10 août devant l’église Sainte-Marie, a été déféré au parquet ce jeudi 14 août «dans le cadre de la procédure de comparution à délai différé», a dit le ministère public.

L’individu sera en effet jugé le 6 octobre prochain «du chef de vol avec violences ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours et de vol sur personnes vulnérables avec violences», a ajouté le parquet, expliquant que «ce délai permettra de compléter l’enquête d’éléments de police techniques et scientifiques mais également de préserver les droits des victimes». En attendant, l’homme a été placé en détention provisoire.

D’après le ministère public, cet homme est défavorablement connu des services de police, «notamment pour des faits de vol à l’étalage et de trafic de stupéfiant, il niait les faits dans un premier temps».

«sans ressources ni emploi»

Après avoir nié initialement son implication dans l’agression de l’octogénaire, il a fini par reconnaître partiellement les faits, «expliquant ses premières dénégations par la honte qu’il éprouvait suite aux conséquences de ses actes». «Il expliquait que sans ressources ni emploi, il était à la "recherche d’argent pour manger"», a noté le parquet de Mulhouse.

Les faits remontent au dimanche. Aux alentours de 19h15, un témoin avait indiqué à la police «qu’un individu monté sur un vélo s’était approché de la victime, l’avait heurtée avec son vélo et avait tenté de lui arracher son sac à main».

L’octogénaire ayant résisté, le suspect l’avait alors traînée «sur environ deux mètres lui occasionnant une fracture du bassin». Par conséquent, et compte tenu de cette agression, la victime présente une Incapacité temporaire totale (ITT) de 45 jours.

Ce malfaiteur, qui avait pris la fuite après les faits avant d’être interpellé ce mardi, n'en serait pas à son premier coup d’essai. Toujours selon le parquet de Mulhouse, une autre femme, âgée de 78 ans, s’était présentée le même jour sur les lieux de l’agression, révélant aux enquêteurs «qu’elle avait été victime des mêmes faits par un individu à vélo qui lui avait arraché son sac à main alors qu’elle se rendait à l’office religieux».