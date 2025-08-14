Agressions sexuelles sur des bébés à l’hôpital de Montreuil : la demande de placement en détention provisoire des mis en cause examinée ce jeudi

La cour d’appel de Paris examine, ce jeudi 14 août, l’appel interjeté par le parquet de Bobigny le 6 août dernier du placement sous contrôle judiciaire des deux mis en examen dans l’affaire des abus sexuels sur des bébés à l’hôpital de Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Un arrêt attendu. A la suite de l’appel interjeté début août par le parquet de Bobigny, la cour d’appel de Paris doit examiner, ce jeudi 14 août dès 9h, la demande de placement en détention provisoire des deux mis en cause dans l’affaire des agressions sexuelles sur des bébés à l’hôpital de Montreuil, en Seine-Saint-Denis.

Ces mis en cause avaient en effet été placés sous contrôle judiciaire, contrairement aux réquisitions du parquet de Bobigny qui a décidé de faire appel de cette décision le 6 août dernier.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait lui-même dénoncé le placement sous contrôle judiciaire des deux mis en causes, estimant que les faits qu’ils ont commis «choquent profondément les Français et que nous devons protection aux enfants».

Âgée de 26 ans, cette femme s’était rendue mercredi 30 juillet au soir au commissariat de Clichy-sous-Bois, dans le même département, pour dénoncer les faits qu’elle aurait commis, mettant en cause par la même occasion un homme de 28 avec qui elle était en relation.

L’infirmière avait indiqué auprès des policiers avoir été sous l’emprise de cet homme. L’enquête avait vu le jour à la suite de la diffusion, sur la plate-forme TikTok, de vidéos alertant sur «un scandale dans un hôpital du 93». Sur celles-ci, un homme assurait que «deux personnes qui travaillent avec les nourrissons (...) s'amusent à maltraiter des enfants noirs», avant de glisser que c'est «à caractère sexuel».

Le parquet de Bobigny avait démenti la présence d'un «caractère racial dans le passage à l'acte, l'un des enfants est blanc, l'autre noir». De son côté, l'hôpital avait indiqué à CNEWS qu'il se porterait partie civile lors d'un éventuel procès.