Lorraine : un évadé «au casier très chargé» rattrapé après deux mois de cavale

Une première pour l’établissement. En cavale depuis près de deux mois, un détenu d’une unité hospitalière sécurisée à Nancy en Meurthe-et-Moselle a été interpellé, a annoncé ce jeudi le parquet de Metz (Moselle).

L'homme, né en 1993, a été arrêté le 6 août dernier dans le cadre d'une opération en présence du Raid à Woippy, a déclaré le procureur de la République adjoint de Metz, Thomas Bernard, confirmant une information de L'Est républicain.

Il a été placé en détention provisoire et sera jugé le 26 septembre pour ces faits, a-t-il ajouté. Il encourt cinq ans de prison, en plus de la peine qu'il purge depuis le début de l'année.

Une évasion inédite

Le détenu s'était évadé le 11 juin de l'unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) de Nancy, où il était pris en charge. L'homme, libérable en janvier 2028, avait été condamné en février par la cour d'appel de Metz à trois ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé.

«Il est essentiellement connu pour des faits d'atteinte aux biens, mais également des infractions routières, des infractions d'outrage, usage de stupéfiants, violences», avait alors indiqué Clara Ziegler, procureure de la République adjointe de Nancy.

Selon le journal local, le détenu était parvenu «à écarter les barreaux» et avait ensuite sauté par la fenêtre de sa chambre, au premier étage de l'établissement, qui n'avait jamais connu d'évasion en 20 ans d'existence. Il s'était enduit le corps d'un gel afin de faciliter son passage entre les barreaux, selon le quotidien.