Marseille : un tir de mortier détruit l'appartement d'une femme de 93 ans

Ce mercredi 13 août, dans le 9e arrondissement de Marseille (Bouches-du-Rhône), un tir de mortier a atterri dans l’appartement d’une nonagénaire, avant d’exploser. La retraitée est saine et sauve.

Un drame évité de justesse. À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, une femme de 93 ans a frôlé la mort après qu’un tir de mortier a soufflé son appartement.

Selon France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, les marins-pompiers de Marseille ont été appelés ce mercredi 13 août afin d’intervenir dans une violente explosion survenue dans le 9e arrondissement de la ville.

Les secours ont d’abord suspecté l’explosion d’un compresseur de climatisation mais ils ont finalement découvert qu’il s’agissait d’un tir de mortier qui était à l’origine de l’incident : «L’objet a atterri sur le balcon, il a été lancé ou est arrivé là accidentellement», ont précisé les marins-pompiers.

Un acte criminel

Interrogée par BFMTV, la nonagénaire a expliqué qu’elle venait de finir de petit-déjeuner et qu’elle marchait en direction de son entrée afin d’ouvrir la porte à son infirmière lorsqu’un gros «boum» s’est fait entendre.

«Tous les meubles ont explosé dans la salle à manger, tout est cassé, les murs en cloison sont fissurés», a témoigné la retraitée, détaillant que l’entièreté de son salon a été soufflé.

Sous le choc, la femme de 93 ans a été rapidement conduite à l’hôpital de la Timone, dont elle est sortie quelques heures plus tard. Elle devrait être relogée chez des proches.

Pour son fils, «ça aurait pu être un carnage». «C’est un acte criminel», a-t-il également dénoncé.

Une enquête pour «dégradation volontaire par moyens dangereux» et «blessures volontaires» a été ouverte afin de notamment déterminer l’origine du tir de mortier.