Paris : un homme interpellé et placé en garde à vue pour viol après s’être introduit au domicile d’une femme

Ce mercredi 13 août, un individu a été interpellé et placé en garde à vue, a appris CNEWS auprès d’une source policière et du parquet de Paris. L’homme est en effet accusé d’avoir commis un viol, dans un appartement du 15e arrondissement de la capitale.

Les faits se sont déroulés boulevard de Grenelle, peu après 10h30 du matin. Une femme a contacté la police, indiquant avoir été victime d’un viol à son domicile. Selon nos informations, la victime ne parvenait pas à ouvrir l’appartement de son logement.

C’est alors que le mis en cause voulait l’aider. Après avoir réussi à résoudre le problème, l’individu se serait introduit au domicile de la victime avant de la forcer à lui pratiquer une fellation.

Le mis en cause a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Le parquet de Paris a précisé à CNEWS que l’enquête ouverte a été confiée au 3e District de Police judiciaire (DPJ).