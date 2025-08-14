Toute l’actu en direct 24h/24
Paris : une femme grièvement blessée par plusieurs coups de couteau à son domicile dans le 1er arrondissement

Selon nos informations, c’est la victime elle-même qui se serait portée ces coups de couteau. [SÈbastien DUPUY / AFP]
Par Khalil Rajehi
Publié le - Mis à jour le

Une femme a été retrouvée grièvement blessée par arme blanche et inanimée ce mercredi 13 août dans son appartement du 1er arrondissement de Paris. Le parquet de la capitale a ouvert une enquête. 

Une découverte choquante. Ce mercredi 13 août au matin, une femme a été découverte par son époux inanimée et allongée au sol dans sa chambre, dans une mare de sang. La victime a en effet été grièvement blessée par arme blanche. 

Les faits se sont déroulés dans un appartement de la Place Dauphine, dans le 1er arrondissement de Paris. D’après une source policière à CNEWS, l’époux de la victime a donné l’alerte après avoir découvert sa compagne portant des traces de blessures à l’arme blanche au niveau du bras et de la gorge. 

Le parquet de Paris indique à CNEWS ce jeudi que la victime a été prise en charge par les secours. Elle aurait été transférée à l’hôpital alors que son pronostic vital était engagé. 

Sur le même sujet

Selon nos informations, c’est la victime elle-même qui se serait portée ces coups de couteau. Dans le passé, elle aurait déjà tenté de mettre fin à ses jours. 

Le ministère public a précisé à CNEWS qu’une enquête a bien été ouverte. Celle-ci a été confiée au commissariat de Paris Centre. 

